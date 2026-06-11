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        TSK düzenlemelerini de içeren kanun teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonunda

        TSK düzenlemelerini de içeren Uzman Erbaş Kanunu teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonunda AK Partili Hulusi Akar başkanlığında görüşülmeye başlandı. CHP'nin usul tartışması talebi reddedilirken, teklifin maddelerine geçildi. Teklifte TSK personelinin özlük hakları ve yapısal düzenlemelere ilişkin değişiklikler yer aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Haziran 2026 - 12:45 Güncelleme:
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        TSK'da özlük hakları komisyonda

        Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili düzenlemeleri de içeren Uzman Erbaş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Milli Savunma Komisyonunda görüşülmeye başlandı.

        AA'daki habere göre; Komisyon, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar başkanlığında toplandı.

        Toplantının açılışında CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, kanun teklifinin Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle usul tartışması açılmasını istedi. Usul tartışması açılmasını destekleyen CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan da bazı maddeler üzerinde eksiklik bulunduğunu savunarak, bunların giderilmesini istedi.

        Yapılan oylamada usul tartışması açılması teklifi reddedildi.

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        Daha sonra söz alan teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, kanun teklifinin sadece bazı mevzuat değişikliklerini içeren teknik bir düzenleme olmadığını söyledi.

        Devlete sadakatle hizmet eden personelin görev süreleri boyunca ve görev sonrasında karşılaştıkları sorunların çözülmesinin sadece bir personel politikası değil, aynı zamanda bir vefa meselesi olduğunu dile getiren Ahlatcı, şunları kaydetti:

        "Teklifimiz bir taraftan Anayasa Mahkemesi kararları sonrasında ortaya çıkan hukuki boşlukları giderirken, sözleşmeli erbaş ve erlerimizin kamuda istihdam imkanlarını artırmayı, başta şehit yakınlarımız olmak üzere ilgili kanun hükmü gereğince pozitif bir düzenleme olarak askerlik hizmetinden muaf tutulan ancak bu sebeple uzman erbaşlığa başvuramayan kişilerin uzman erbaşlığa başvurabilmelerinin önünü açmayı ve güvenlik kurumlarımızın personel ve yapısını daha güçlü hale getirmeyi amaçlamaktadır."

        Ahlatcı, devletin güvenliği için görev yapan personelin yanında durmak, haklı taleplerine çözüm üretmek ve kurumların ihtiyaçlarını karşılamanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu dile getirdi.

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        - "Uygulamada aksaklığa mahal verilmemesi amaçlanıyor"

        Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, TSK'nın bölgede ve dünyadaki etkin, caydırıcı ve saygın kimliğinin korunması ile kendisine tevdi edilen görevleri yerine getirmeye devam edebilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan yasal düzenlemelerin yürürlüğe konmasının kritik önem taşıdığını bildirdi.

        Zor şartlar altında görev yapan personelin moral ve motivasyonu ile görevde kalma sürelerinin artırılması için kanun teklifiyle Milli Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda görev yapan personelin özlük hakları ile tabi olduğu statülerde düzenleme yapıldığını aktaran Heybet, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Teklifle, askerliğin temeli olan disiplinin tesisi ve idamesi ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin disipliner yapısının muhafaza edilerek askeri hizmetin devamlılığın sağlanabilmesi, uygulamada aksaklığa mahal verilmemesi maksadıyla Anayasa Mahkemesi tarafından verilen iptal kararları doğrultusunda ilgili kanunlarda yeniden düzenleme yapılması amaçlanmaktadır. Bu yönüyle bakanlığımız görev ve sorumlulukları kapsamında icra edilen faaliyetlerin daha etkin yürütülmesine büyük katkı sağlayacağını değerlendirdiğimiz yasal düzenlemelerin gündeme alınmasından memnuniyet duyuyoruz."

        Teklifin tümü üzerinde söz alan CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan da teklifin sözleşmeli erlerin uzun zamandan beri beklediği ve kendilerinin de "olumlu olarak" değerlendirdikleri düzenlemeler içerdiğini söyledi.

        Emekli astsubayların şu an "makam görev tazminatı" adı altında bir maaş iyileştirmesi beklediklerini bildiren Ceylan, emekli binbaşı maaşının da çok düşük olduğunu savunarak, bu konuda da düzenleme yapılmasını istedi.

        Teklifin tümü üzerine başka bir söz talebi bulunmadığı için komisyonda teklifin maddelerinin görüşmelerine geçildi.

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