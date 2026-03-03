Şubat enflasyonu açıklandı! Şubat ayında enflasyon ne oldu, düştü mü arttı mı?
Şubat enflasyon rakamları bugün açıklandı. TÜİK tarafından duyurulan verilerle birlikte yılın ilk 6 aylık dönemine ilişkin ekonomik görünüm biraz daha netleşti. Aynı zamanda Ocak-Şubat enflasyon farkı ile Mart ayı kira artış oranı da verilerin açıklanmasıyla kesinlik kazandı. Peki, TÜİK Şubat enflasyon verileri ne oldu? İşte 2026 Şubat enflasyon rakamlarında son durum
Şubat ayına ilişkin enflasyon verileri bugün TÜİK tarafından açıklandı. Ocak ayı verilerinin ardından Şubat enflasyonunun da netleşmesiyle birlikte, emekli ve memur maaş zamlarını etkileyen iki aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. Böylece yılın ilk yarısına ilişkin ekonomik görünüm daha belirgin hale geldi. Peki, TÜİK Şubat enflasyon verileri ne oldu?
2026 ŞUBAT ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI
TÜİK Şubat enflasyon rakamlarını 3 Mart 2026 Salı saat 10.00'da açıkladı. Şubat enflasyonu yüzde 2,96 oldu.
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 31,53 artarken, aylık yüzde 2,96 oldu.
AA FİNANS ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ YAYINLANDI
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Mart Salı günü açıklanacak şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 33 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete katılan ekonomistlerin şubatta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,87 oldu. Ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,30 ile yüzde 3,39 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,87) ocakta yüzde 30,65 olan yıllık enflasyonun şubatta yüzde 31,42'ye çıkacağı tahmin ediliyor.
Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması şubat ayı itibarıyla yüzde 24,16 oldu.
Tüketici Fiyat Endeksi, ocak ayında yüzde 4,84 artış göstermişti.
2026 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:
2026 OCAK ENFLASYON RAKAMLARI NE OLMUŞTU?
2026 Ocak ayı enflasyon rakamları, 3 Şubat 2026 Salı günü saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.
Buna göre enflasyon, ocakta aylık bazda yüzde 4,84, yıllık bazda yüzde 30,65 oldu.