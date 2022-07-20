Tüketici güveni tarihi dipten çıktı 0:00 / 0:00

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Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi temmuzda yükseliş kaydetti.

Temmuz ayında endeks hazirana göre yüzde 7.4 yükselerek 68 değerine ulaştı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Temmuz 2022:



Endeks haziran ayında 63.4 ile tarihinin en düşük seviyesini görmüştü. Temmuzda haziranın aksine tüm alt endekslerde de yükseliş yaşandı.

100'ÜN ALTI KÖTÜMSER

En sert düzelme gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisinde yaşandı. Bu alt endeks temmuzda bir önceki aya göre yüzde 15.2 yükseldi.

0-200 aralığında değerlendirilen tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu,100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.