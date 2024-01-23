TÜİK ocak ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini yayımladı. Buna göre endeks ocakta bir önceki aya göre yüzde 3.9 oranında artarak 80.4 seviyesine yükseldi. Böylece tüketici güveni 7 ayın zirvesine çıktı.

Tüketici güven endeksini oluşturan alt endekslere bakıldığında en hızlı artışın yüzde 6 ile 'mevcut dönemde hanenin maddi durumunda' yaşandı.

Endeks Bir önceki aya göre

değişim oranı (%)

Aralık 2023 Ocak 2024 Aralık 2023 Ocak 2024

Tüketici güven endeksi 77,4 80,4 2,6 3,9 Mevcut dönemde hanenin maddi durumu 63,4 67,2 3,4 6,0 Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi 76,1 79,5 2,1 4,5 Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi 75,8 77,2 3,3 1,8 Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi 94,5 97,9 2,0 3,6

Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.