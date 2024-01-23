Tüketici güveninde yükseliş
Tüketici güven endeksi ocakta aralık ayına göre yüzde 3.9 yükselerek 7 ayın zirvesine çıktı
TÜİK ocak ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini yayımladı. Buna göre endeks ocakta bir önceki aya göre yüzde 3.9 oranında artarak 80.4 seviyesine yükseldi. Böylece tüketici güveni 7 ayın zirvesine çıktı.
Tüketici güven endeksini oluşturan alt endekslere bakıldığında en hızlı artışın yüzde 6 ile 'mevcut dönemde hanenin maddi durumunda' yaşandı.
|Endeks
|Bir önceki aya göre
değişim oranı (%)
Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.