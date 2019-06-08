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Tunceli'de 5 kadın terörist etkisiz hale getirildi

HABERTURK.COM / Ajanslar

İçişleri Bakanı Soylu, Tunceli'de jandarma ekiplerince bir mağarada 5 kadın terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi

son dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli Kutu Deresi'nde jandarma ekiplerince bir mağarada 5 teröristin kıstırıldığını belirterek, "Bunları uzun zamandır takip ediyorduk. İnanıyorum ki yakın bir zamanda arkadaşlarımız inşallah bize güzel bir haber vereceklerdir. Allah onları muhafaza etsin." demişti.

Bağcılar'da muhtarlarla bir araya gelen Soylu, terörle mücadele konusunda muhtarlara bilgi verdi.

Bakan Soylu, konuşması sırasında eline henüz geçen bir bilgiyi de paylaşarak, "Şu anda Tunceli Kutu Deresi'nde Jandarma Özel Harekatımız bir mağarada 5 teröristi kıstırdı. Bunları uzun zamandır takip ediyorduk. İnanıyorum ki yakın bir zamanda arkadaşlarımız inşallah bize güzel bir haber vereceklerdir. Allah onları muhafaza etsin." diye konuştu.

 

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