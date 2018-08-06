Tunceli-Ovacık kırsalında düzenlenen operasyonda 6 terörist öldürüldü.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ovacık kırsalında Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda çıkan sıcak temasta 6 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden biri Yusuf (K) İlker Tezer sözde TKP/ML-TİKKO Ovacık gücü sorumlusu olduğu ve Terör Arananlar Turuncu Listede yer aldığı tespit edildi. Öldürülen teröristin Mayıs 2016 tarihinde Ovacık Kırsalında 2 kahraman jandarmamızın yaralanması ve Ağustos 2013 tarihinde Alişan Beyazgül isimli sivil vatandaşımızın öldürülmesi olaylarına karıştığı tespit edildi.

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