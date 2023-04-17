Turgut Özal mezarı başında anıldı

Anma töreninin ardından konuşan Turgut Özal'ın oğlu Efe Özal, "30 sene oldu, bizim için uzun bir süre ama baktığınız vakitte bir ülke için çok uzun süre değil. Müzenin de dün açılışı oldu. Bakarsanız rahmetli 1927'de Cumhuriyet'in kuruluşundan 4 sene sonra doğmuş, tamamen devlet okullarında okumuş. Anne babası memur bir kişi, aynı okullarda okuyamamış tayinlerden dolayı. Ama şunu görüyorsunuz, bu dönemlerde gençlerde ümitsizlik var. Bu ülkenin içinden bu devlet, böyle insanlar yetiştirebiliyor. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi, bunların hatırlanmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Biz özlüyoruz, ben buraya ara ara da geliyorum. Çok farklı kesimlerden çok farklı yaşlardan insanları hep görüyorum. 30 sene sonra bunların olabilmesi de ayrı bir mutluluk, gurur verici. Allah rahmet eylesin diyorum" dedi.