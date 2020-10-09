Türk ve Yunan askeri heyetleri NATO Karargahı'nda görüştü!

AA

Son dakika bilgilerine göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, " Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri, ayrıştırma mekanizması oluşturulmasına yönelik ilk toplantısını NATO Karargahı’nda gerçekleştirdi." açıklamasında bulundu.

Bakan Akar, "İki ülke arasındaki diyalog mekanizmalarının, kazaları ve olayları önlemek için alınması gereken tedbirlerin de belirlenmesinden yanayız. Bundan da umutluyuz. Bu çalışmaları gerçekten destekliyoruz, destekledik. Bu çerçevede askeri heyetlerimiz çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

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