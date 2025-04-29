Türkiye’de Akdeniz üstünden esen rüzgarlar Ege, Akdeniz, Güneydoğu ve İç Anadolu topraklarımıza yağmur getirecek. Çarşamba gününden itibaren 3-4 gün süreyle özellikle Anadolu’nun güney kesimleri, Ege ve Güneydoğu Anadolu her gün bir miktar yağmur alacak görünüyor.

Bugünün yağmurları Niğde, Nevşehir, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa çevresinde görülüyor. Akşam saatleri yaklaşırken Sivas-Erzincan arasında yağar, Erzurum çevresinde de lokal yağış görülebilir.

İç Anadolu’da Ankara, Eskişehir, Kırşehir ve Yozgat çevresinde 1-2-3 Mayıs tarihleri genellikle gün ortası yağmurlu geçecek, hava sıcaklıkları bu gök gürültülü bahar yağmurları ile 15 ila 20°C’lerde seyredecek.

İzmir’de ve kıyı Ege’de perşembe-cuma yağmur bekliyoruz ve bu yağışlar lokal olarak kuvvetli, dolu yağışı ihtiva eden türden olacak. Batı Akdeniz açıklarında 1-2-3 Mayıs tarihleri oldukça rüzgarlı geçecek, deniz üzerinde olmak için 5 Mayıs’tan sonraki günler daha uygun olabilir. Akdeniz’in bu rüzgarlı havası topraklarımıza aradığımız nemi, su buharını taşıyor. Yükselen bulutlar sıkı sağanaklar bırakırken yıldırım düşmesi riskleri de yaşıyoruz. Tepe ve dağ eteklerinde kurulu yerlerde iyice yükselen bulutlar, bu kesimlere lokal olarak şiddetli yağmur ve dolu yağışı bırakabilir.

İSTANBUL'DA FIRTINA ÇARŞAMBA DİNİYOR

İstanbul’da rüzgarlı geçen günler sürüyor ama fırtına 30 Nisan Çarşamba’dan itibaren diniyor. Hava çarşamba günü de biraz rüzgarlı olacak ama son 48 saat gibi sürekli ve güçlü bir esinti beklemiyoruz. İstanbul’da, Bursa ve yerel olarak Sakarya-Kocaeli arasında 1 Mayıs Perşembe tahminen akşam saatleri yağmur yağabilir. Hava sıcaklıkları 3 Mayıs Cumartesi gününden itibaren hissedilir biçimde artmaya başlayacak. Hafta sonu Marmara’da çoğunlukla güneşli geçecek görünüyor (bu tahmini revize edeceğiz).

2-3-4 Mayıs sıcaklıklar batı kıyılarında 25°C’ler kadar ulaşabilir ancak 6-7 Mayıs yine bir sıcaklık dalgalanması, Kırım üstünden esecek soğuk rüzgarlar söz konusu olabilir.

KARADENİZ'DE KASIM HAVASI

Karadeniz kıyıları henüz ısınamadı, güneş de pek görünmediği için sabah ve öğlen saatleri Kasım ayı gibi geçiyor. Bu durum 1 hafta kadar daha sürecek ama en azından yağışlar geliyor, perşembe-pazar arası Samsun, Ordu, Trabzon ve Artvin gibi merkezlerde yağış görünüyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinden düşük, 10 ila 14°C arasında seyrediyor.