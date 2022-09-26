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Türkiye'nin tamamı güneşli! İşte son tahminler

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye'nin tamamı güneşli bir gün geçirecek. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek

Son dakika: Türkiye'nin tamamı güneşli! İşte son tahminler - Hava durumu
Türkiye'nin tamamı güneşli! İşte son tahminler
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Genellikle az bulutlu ve açık, zamanla Marmara'nın yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde aratarak genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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