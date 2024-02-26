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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Türkiye'ye sızmaya çalışan terörist yakalandı

        Türkiye'ye sızmaya çalışan terörist yakalandı

        Barış Pınarı Harekatı alanında yer alan Mebruke'den Türkiye'ye sızmaya çalışan bir terörist MİT operasyonuyla yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 11:21 Güncelleme: 26.02.2024 - 11:21
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        Türkiye'ye sızmaya çalışan terörist yakalandı
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        Suriye'den Türkiye'ye sızmaya çalışan PKK'lı kadın terörist yakalandı.

        Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG içerisinde sözde kadroda yer alan "Cudi" kod adlı Hüda El Tuma'nın, Barış Pınarı Harekatı alanında yer alan Mebruke'den Türkiye'ye geçiş yapmaya çalıştığı tespit edildi.

        PKK'lı kadın terörist Hüda El Tuma, MİT'in sağladığı istihbarat ile Suriye Geçici Hükümeti'ne bağlı Suriye Milli Ordusu (SMO) askeri polisi tarafından yakalanarak Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki askeri cezaevine gönderildi.

        Terör örgütüne 2019'da katılan ve Haseke, Aynularab, Şeddadi'de eğitimler alan kadın teröristin, Barış Pınarı Harekatı alanında örgütsel faaliyetlerde yer aldığı belirtildi.

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