Tuzla'daki dehşette şoke eden ihmaller! 0:00 / 0:00

DHA

Son dakika haberine göre İstanbul Tuzla'da 3 işçinin öldüğü 9 işçinin yaralandığı 3 katlı vernik ve boya fabrikasındaki patlamaya ilişkin önemli bir gelişme yaşandı.

ÇALIŞMA RUHSATI YOK, 2021'DE MÜHÜRLENMİŞ

DHA'da yer alan habere göre çalışma ruhsatının olmaması nedeniyle 2021 yılı sonu mühürlenen fabrikada yaşanan patlamanın ardından polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

SAVCILIĞIN SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Savcı olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatırken polisin olay yerindeki incelemesi sona erdi.

"RUHSAT TALEBİNDE BULUNDUK" DEDİ

Gözaltına alınan işyeri sahibi M.U.B. ile mesul müdür O.D. ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. İşyeri sahibi M.U.B.'nin emniyetteki sorgusunda ruhsat talebinde bulunduklarını belirttiği öğrenildi.

RUHSAT TALEBİNDE BULUNMAMIŞ

Ancak yapılan araştırmada işyeri ruhsatı almak için herhangi bir başvuru talebinin olmadığı tespit edildi. Öte yandan, iş güvenliği uzmanı hakkında da yakalama kararı çıktı.