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UBER ne zaman dönüyor?

İstinaf Mahkemesi’nin UBER davasıyla ilgili verdiği karar konuşuluyor. Peki bu karar neyi kapsıyor? Habertürk yazarı Esra Boğazlıyan yazdı…

Son dakika! UBER ne zaman dönüyor? - Özel Haber
UBER ne zaman dönüyor?
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Aylar süren UBER-taksi tartışmalarının ardından İstanbul Taksiciler Odası, haksız rekabet gerekçesiyle UBER’e erişim yasağı talebiyle dava açmıştı. Mahkeme de erişim engeli kararı vermişti. UBER ise kararı istinaf mahkemesine taşımıştı. İstinaf Mahkemesi, UBER’in XL araçlarda erişim engelinin devam etmesine, sarı taksilerde ise erişim engeli kararının bozulmasına karar verdi.

Kararın ardından "UBER dönüyor" haberleri dolaşıyor ortalıkta da süreç nasıl işleyecek? Anlatayım…

Öncelikle şunu belirteyim ki UBER’in o siyah minibüs tarzı araçları tekrar çalışamaz. İstinaf Mahkemesi’nin bozma kararı sadece sarı taksilerdeki UBER uygulamasına dair.

Peki, UBER sarı taksilere ne zaman döner? Öncelikle İstinaf Mahkemesi’nden gerekçeli kararın çıkması gerekli. Sonra UBER, erişim engelinin sarı taksilerde yeniden açılması için BTK’ya (Bilgi Teknolojileri Kurumu) başvurmalı.

İstanbul Taksiciler Odası Eyüp Aksu’yla konuştum, öğrendim ki, İstanbul Taksiciler Odası da hem BTK’ya başvurup erişimin açılmasının engellenmesini isteyecek. Diğer taraftan da İstinaf Mahkemesi’nin kararını Yargıtay’a taşıyacak.

Yani bu pilav daha çok su kaldıracak…

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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