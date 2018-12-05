Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, bağımsız kilisenin ilk adımlarını atmak için 15 Aralık'ta kilise konulu bir toplantı düzenleneceğini duyurdu.

Ukrayna, bağımsız bir kilise kurmak için, Ortodoksların ekümenik nitelikte kabul ettiği Fener Patrikhanesi'nin desteğini Ekim ayında aldı. Rus Ortodoks Kilisesi, bu karar üzerine İstanbul'daki Patrikhane ile diplomatik bağını kopardı. Ukrayna yönetimi, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ndeki Moskova destekli grubu Rus hükümetinin talimatları doğrultusunda Rus propagandası yapmak ve Rus yayılmacılığını teşvik etmekle suçluyor.

Ukrayna lideri Pyotr Poroşenko, Kasım ayı başında İstanbul'a gelerek, Fener Rum Patrikhanesi'ne gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, Ukrayna Kilisesi'nin Rus Ortodoks Kilisesi'nden ayrılığına ilişkin bir anlaşmanın altına imza atmıştı.

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