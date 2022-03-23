Ukrayna'yı korkutan gelişme! 0:00 / 0:00

İHA

Son dakika haberler... Rusya’nın Ukrayna’yı işgali 27 gündür devam ediyor. Uydu fotoğrafları Belarus-Ukrayna sınırında hareketlilik tespit ederken, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı Belarus’un sınıra askeri yığınak yaptığını iddia etti.

"BELARUS ORDUSU SINIRA GELİYOR"

İHA'da yer alan son dakika haberine göre Ukrayna İşleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Belarus ordusunun Ukrayna sınırına doğru yol almaya başladığı ifade edildi. İçişleri Bakanı Danışmanı Vadim Denisenko ise yaptığı açıklamada, "Belarus, diplomatlarını Ukrayna’dan çekti ve bu bizim için bir sinyal.

"TÜM ASKERİ PERSONELİ 40 BİN CİVARINDA"

Belarus ordusu Ukrayna sınırına yöneliyor ve geçmeye çalışacak. Ancak ben yine de Lukaşenko’nun orduyu birebir çatışmalara sokacağını düşünmüyorum çünkü ordusu küçük. Belarus’un tüm askeri personeli 40 bin civarında” ifadeleri kullanıldı.

UKRAYNA GENELKURMAYI: SALDIRI İHTİMALİ YÜKSEK

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Belarus tarafından bir saldırı beklendiği aktarılarak, "Belarus tarafından muhtemel bir saldırının ihtimali artıyor" denildi.

"PUTİN'İN DESTEĞE İHTİYACI VAR"

Bir NATO askeri yetkilisi ABD basınına verdiği demeçte, Belarus'un Ukrayna’daki çatışmalara girme ihtimalinin giderek arttığını öne sürerek, "Putin'in desteğe ihtiyacı var. Her şey yardımcı olabilir” ifadelerini kullandı.

"BİNLERCE KUVVET KONUŞLANMAYA HAZIR"

Üst düzey bir NATO istihbarat yetkilisi ise ayrıca, Belarus hükümetinin "Belarus'un Ukrayna'ya karşı bir saldırısını haklı çıkarmak için ortamı hazırladığını" değerlendirdiğini belirtti. Belaruslu bir muhalefet kaynağı ise, Belarus muharebe birimlerinin önümüzdeki birkaç gün içinde Ukrayna'ya gitmeye hazır olduğunu ve binlerce kuvvetin konuşlanmaya hazır olduğunu belirtti.

ZELENSKIY: LUKAŞENKO BU KONUDA SÖZ VERDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile yaptığı görüşme sonrasında açıklama yaparak, "Belarus’tan roketlerin, uçakların ve helikopterlerin Ukrayna’ya doğru uçmasını istemiyorum. Belarus ordusunun Ukrayna’ya gelmesini istemiyorum. Lukaşenko bu konuda söz verdi" dedi.

"UKRAYNA'DA İŞİMİZ YOK" DEMİŞTİ

Öte yandan Belarus Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko 15 Mart’ta yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’da yaptığı operasyona müdahil olmayacağını ifade etmiş, "Askerlere de söylüyorum buna gerek yok.

Düşünün bir kere, orada Rusya’ya ne faydamız olabilir? Yeterince askerleri var, silahlarımızı zaten Rusya’dan alıyoruz, onlarda daha iyi silahlar var. Bundan dolayı bizim orada işimiz yok. Bizi de zaten kimse oraya çağırmıyor" demişti.