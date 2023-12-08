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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Uludağ’ın “Uyuyamayan” meşhur ayı ailesi yine görüntülendi

        Uludağ’ın “Uyuyamayan” meşhur ayı ailesi yine görüntülendi

        Uludağ'da kış uykusuna yatamayan ayılar yemek yerken görüntülendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 10:44 Güncelleme: 08.12.2023 - 10:44
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        Uykusuz ayılar yine yakalandı
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        Uludağ’ın “Uyuyamayan” ayı ailesi olarak bilinen ayılar, vatandaşlar tarafından beslendi.

        Kış uykusuna yatamayan ayılar, yiyecek bulmak için Sarı Alana kadar indi. Ayıları gören günübirlikçi vatandaşlar, yanlarında getirdikleri yiyecekleri ayı ailesiyle paylaştı.

        4 kişilik ayı ailesi, verilen yiyecekleri afiyetle yedi. O anlar anbean amatör kameralara yansıdı.

        Doğaseverler, Milli Parklar Müdürlüğü'nün ormandaki ayıları beslemesi gerektiğini, beslerse ormandaki ayıların yerleşime inmeyeceğini dile getirdiler.

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        #Uludağ
        #ayı
        #Kış Uykusu
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