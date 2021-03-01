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Olay sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Selçuk Üniversitesi Adalet bölümü 2. Sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Havva Çöllü ev arkadaşı tarafından evinin koridorunda doğalgaz borusuna iple asılı halde bulundu.

Zafer Samancı'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının talimatı ile Çöllü'nün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Arkadaşları tarafından hayat dolu neşeli ve pozitif biri olarak bilinen Havva Çöllü'nün, ölümü ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.