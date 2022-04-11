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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri: Ünlü doktoru katletmişti! İşte nedeni!
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Ünlü doktoru katletmişti! İşte nedeni!

Denizli'nin Acıpayam Acıpayam ilçesinde, ameliyatlarıyla ünlü kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Dr. Naim Ünsal'ı (63) tabancayla vurarak öldüren uzman çavuş Musa Aktaş'ın (28) ifadesi ortaya çıktı. Aktaş'ın, polisteki ifadesinde olayın borç meselesinden kaynaklandığını belirterek, "Bana saldırdı. İlk olarak bacaklarına ateş ettim. Yere düştükten sonra tekrar kalkıp, yine saldırdı. Boğazımı sıkıp, beni öldürmeye çalıştı. Kendimi korumak amacıyla hedef gözetmeden ateş ettim. Meydana gelen bu olaydan dolayı pişmanım" dediği belirtildi

Son dakika haberleri: Ünlü doktoru katletmişti! İşte nedeni!
Öldürülen doktorun katili konuştu!
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DHA

Denizli'de, 8 Nisan günü saat 14.00 sıralarında, Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığı karşısındaki at yetiştirilen arazide kan donduran bir olay meydana geldi.

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İKİLİ ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

DHA'da yer alan habere göre bir süre önce Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'nden Denizli Acıpayam Devlet Hastanesi'ne atanan daha sonra buradan ayrılarak kentte kendi muayenehanesini açan ve doğuştan cinsel organı olmayanlara kalın bağırsaktan yaptığı vajina ameliyatlarıyla tanınan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Dr. Naim Ünsal (63) ile uzman çavuş Musa Aktaş (28) arasında tartışma çıktı.

DOKTORU BACAĞINDAN YARALADI

Kavgaya dönüşen olayda oto galericiyi tehdit ettiği iddiasıyla açığa alındığı belirtilen Aktaş, tabancasını çıkarıp, Dr. Ünsal'a ateş ederek, bacağından yaraladı.

YARALI HALDE PEŞİNDEN GİTTİ

Dr. Naim Ünsal'ın hobi olarak beslediği atlarına baktığı da belirtilen Musa Aktaş, daha sonra olay yerine geldiği otomobiline bindi. Yaralı halde peşinden gittiği Aktaş'ı otomobilinden indiren Ünsal, darp etmeye başladı.

6 MERMİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Bunun üzerine Aktaş, tekrar tabancasını peş peşe ateşledi. Ünsal, vücuduna isabet eden 6 mermiyle yaşamını yitirdi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aktaş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Naim Ünsal'ın cenazesi, memleketi Konya'da toprağa verildi.

KAVGA 8 BİN LİRA YÜZÜNDEN ÇIKMIŞ

Soruşturma başlatan polis, cinayetin borç meselesinden işlendiğini belirledi. Musa Aktaş'ın, Dr. Naim Ünsal'a borç olarak verdiği 15 bin liranın 7 bin lirasını daha önce aldığı, kalan 8 bin lirayı istemek için geldiğinde de kavganın yaşandığı ortaya çıktı.

BORÇ MESELESİNDEN KAYNAKLANDI İDDİASI

Aktaş'ın, polisteki ifadesinde ise olayın borç meselesinden kaynaklandığını belirterek, "Bana saldırdı. İlk olarak bacaklarına ateş ettim. Yere düştükten sonra tekrar kalkıp, yine saldırdı. Boğazımı sıkıp, beni öldürmeye çalıştı. Kendimi korumak amacıyla hedef gözetmeden ateş ettim. Meydana gelen bu olaydan dolayı pişmanım" dediği belirtildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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