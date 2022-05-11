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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Adana'da korkunç cinayet! 'Kadayıfçı Olcay' lakaplı Olcay Tekin silahlı saldırıda öldü
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Adana'da korkunç cinayet! 'Kadayıfçı Olcay' silahlı saldırıda öldürüldü

Son dakika haberine göre Adana'da korkunç bir cinayet işlendi. Kentte 'kadayıfçı Olcay' olarak tanınan tatlıcı Olcay Tekin, silahlı saldırıda ağır yaralanarak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, kaçan cinayet şüphelisini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı

Son dakika haberi: Adana'da korkunç cinayet! 'Kadayıfçı Olcay' lakaplı Olcay Tekin silahlı saldırıda öldü
Ünlü kadayıfçıya silahlı saldırı!
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DHA

Son dakika... Olay, öğle saatlerinde Seyhan ilçesinde kadayıf imalathanesinin yanındaki oto tamircisinde meydana geldi.

DHA'nın haberine göre, tamirhanede arkadaşlarıyla sohbet eden, 'kadayıfçı Olcay' olarak tanınan tatlıcı Olcay Tekin´in yanına gelen kimliği belirsiz kişi, tabancası çekerek ateş etti.

KATİL ZANLISI HER YERDE ARANIYOR

'Olcay' diye bağırarak ateş eden saldırgan kaçarken, kanlar içinde yere yığılan Tekin de arkadaşları tarafından otomobille hastaneye götürüldü.

Ağır yaralı Olcay Tekin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan cinayet şüphelisini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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