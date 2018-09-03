Ünlü senarist Çağın Türker, Karaköy'deki bir eğlence yerinde yan masada oturan bir grupla tartıştı. Dışarı çıkan kalabalık grupla tartışma devam etti. Çıkan arbedede başına darbe alan Çağın Türker hayatını kaybetti.



Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre; Karaköy, Arap Camii Mahallesi, Fermenciler Caddesi 31 numaralı işyerinin karşısında 2 gün önce meydana gelen kavgada ünlü senarist Çağın Türker başından yaralandı.

ÜNLÜ SENARİST YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırılan ünlü senarist Çağın Türker olaydan 1 gün sonra hayatını kaybetti.

YAN MASA CİNAYETİ

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yeri ve çevresinde bulunan tüm güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceledi. Eğlence mekanında yan masadaki bir grupla tartışan Çağın Türker'in dışarı çıktığı, dışarıda devam eden kavgada da Türker'in başından aldığı darp nedeniyle hayatını kaybettiğini belirledi.

CİNAYET EKİPLERİ ZANLILARI YAKALADI

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonrasında ünlü senarist Çağın Türker ile kavga ederek ölümüne neden olan zanlılar Furkan B., Osman D., Yusuf Ş. Ve Fatih Ü.'yü gözaltına aldı.

Zanlıların sorgusuna devam ediliyor.

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