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Uzun zaman sonra her yer güneşli

Türkiye uzun zamandan sonra sağanak yağışların etkisinden çıkıyor. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, bu hafta sonu ülke genelinde güneşli havanın görüleceğini söyledi

Son dakika: Uzun zaman sonra her yer güneşli

Cumartesi ve pazar günleri Türkiye genelinde uzun zamandan sonra her bölge güneşli geçecek. Cumartesi Doğu Anadolu'nun iyice doğusunda kısa süreli ama kuvvetli yağmur geçişleri görülebilir. Bundan sonraki 15 gün içinde göreceğimiz yağmurlar lokal ve daha kısa süreli olacak, geçtiğimiz haftaların kuvvetli ve uzun süren yağmurları ise yurttan ayrıldı diyebiliriz.

Haziran başından bu yana güney ve batı kıyıları güneşlendiği saatlerde yaz havasına ulaşıyordu, hatta sıcak güneydoğuda bunaltıcı olmaya başladı bile. Fakat Anadolu genelinde ısrarcı yağmurlar (Ve bulutluluk), insanlara bekledikleri yaz tadını pek vermedi. Bundan sonrası ise Türkiye genelinde hava bayram süresi de dahil olmak üzere az bulutlu ve bol güneşli olacak.

Güneşli geçecek bir 10 günlük süreçte bazı lokal yağmurlar ve kuvvetli-kısa süreli fırtınalar yine yaşayacağız, bugün Ardahan-Iğdır-Hakkari hattında yağmur geçişleri görülürken pazartesi (26 Haziran) Trakya ve Ege'nin iç kesimlerinde, salı ve çarşamba (27-28 Haziran) ise Doğu Karadeniz'de kuvvetli yaz sağanakları görülebilir. Bunların tümü, toplandığında dar bir alanda yağacak, çoğu büyük merkezde daha zayıf esen rüzgarlar, daha yüksek hissedilen sıcaklık söz konusu olacak.

İstanbul gelecek günleri 28 ila 33°C gün içi sıcaklıklarıyla geçirirken Ankara'da yer yer 35-37°C'ler, İzmir'de 37-39°C gibi yüksek sıcaklıklar ölçülebilir.

Yaz henüz başladı ama görüldüğü üzere hızlı bir başlangıç oluyor. Deniz suyu sıcaklıkları Akdeniz'de şimdiden 28°C'ye çıkıyor, Ege kıyıları 24-25°C'ye kadar ısınırken deniz suyu Marmara civarında 22 ila 25°C arasında değişiyor. Karadeniz'in batı sahilleri bugünlerde Ege gibi sıcak.

Not: Büyük orman yangınları çoğunlukla ormanları yoğun kullandığımız, yeşil alanlarla temas ettiğimiz dönemlerde çıkıyor. Türkiye orman varlığını iyileştirme, rehabilitasyon, yeniden ekim ile korumaya çalışsa da (Ve bu çok büyük emek gerektirse bile) her yaz mevsimi büyük orman yangınlarıyla önemli yeşil alanlarımızı kaybediyoruz. Tüm canlıların dumandan etkilendiği, hayvanların öldüğü ve yangınlara uzak coğrafyalarda yaşayanların da izlediği an gözlerini dolduran alev görüntülerini bu yaz mevsimi umarız en az miktarda görürüz. Gelecek uzun bayram tatili sırasında vakit geçirdiğimiz yeşil alanlara cam şişe başta olmak üzere çöp bırakmamamız ve görülen dumanı anında yetkililere haber vermemiz gerekiyor.

Batı Avrupa şimdiden ağustos gibi sıcak, risk altında. Türkiye ise aylardır sulak geçen günler ile biraz daha nemli, toprak henüz yaş. Fakat bu durum güneşin kurutucu etkisi ile hızla değişecek. Gelecek 10 gün güneşlenen Akdeniz ve Ege ormanları, nem içeriklerinin bir kısmını kaybedecek ve kurumaya başlayacak. Sıcak ve kavurucu yaz aylarını güç bela geçiren ormanlarımıza yardımcı olmak için iyi zaman.

Fotoğraflar: İHA

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