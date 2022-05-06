'Çitin arkasında aslan var' ihbarı o ülkeyi karıştırdı!

Vahşi cinayet! Parkta karşılaştığı karısını katletti 0:00 / 0:00

Son dakika... Olay ilçede öğle saatlerinde meydana geldi. İddialara göre Tuncay Kılıç ile eşi Selma Kılıç boşanma aşamasındaydı.

HENÜZ BİLİNMEYEN BİR NEDENLE KAVGA ÇIKTI

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre parkta karşılaşan Selma Kılıç ile Tuncay Kılıç arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Tuncay Kılıç, eşine bıçakla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri yaralı kadını hemen hastaneye kaldırdı. Ancak Selma Kılıç kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli kocayı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

"ELLERİNİ VE BIÇAĞI ÇİMENE SİLDİ"

Görgü tanığı Hakkı Çırçır, "Parkta kadını bıçaklıyordu. Koştuk engellemeye çalıştık ama engelleyemedik. Kadın yere düştü bir de sırtından vurdu. Ellerini ve bıçağı çimene sildi. Gençler peşinden koştu, yakalandı" dedi.

Başka bir görgü tanığı Recebiye Ürküt ise, " 'Yapma, yapma' sesleri geliyordu. Adam bıçaklamaya devam ediyordu. Ayıran olmadı. Adam kaçtı ama sonra yakaladılar" diye konuştu.