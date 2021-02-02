Vahşi cinayette 'yasak aşk' iddiası! 0:00 / 0:00

AA

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Adapazarı ilçesinde 12 ve 13 Ocak'ta iki çantada vücut parçalarının bulunmasına ilişkin soruşturmasını sürdürüyor.

AA'nın haberine göre cansız bedenin, geçen yıl eşi ve çocuklarıyla Türkiye'ye yerleşen Afganistan uyruklu B.H.K'ye (37) ait olduğunu tespit eden ekipler, maktulün, ülkesinden geldikten sonra yanlarında kalmaya başlayan M.K.A'nın, eşi W.H.K. ile ilişki yaşadığını öğrendikten sonra öldürüldüğü ihtimali üzerinde duruyor.

Bu kapsamda şüphelilerin cinayet sonrası kaldığı 2 evi inceleyen ancak zanlıları bulamayan ekipler, W.H.K'nin çocukları ve M.K.A. ile Ağustos 2020'de Avrupa'ya çıkış yaptığını belirledi.

Cinayeti işlediği değerlendirilen maktulün eşi ve sevgilisinin yakalanması için ilgili kurumlarla yapılan resmi yazışmaların sürdüğü öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Adapazarı ilçesi Karaman mevkisindeki Çark Deresi kenarında 12 ve 13 Ocak'ta iki çantada insana ait olduğu düşünülen vücut parçaları bulunması üzerine inceleme başlatılmıştı. Sakarya AFAD ekipleri, vücut parçalarının bulunduğu bölgede arama yapmıştı.

Kayıp şahsın evini tespit eden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği cinayet ekipleri, bu kişinin ailesinin de bir süredir ortalarda gözükmediği bilgisine ulaşmıştı.

Ekipler, kayıp şahsın başka bir yakınından alınan DNA örneklerini İstanbul Adli Tıp Kurumuna göndermişti.