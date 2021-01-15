Vahşi cinayette kimlik belirlendi! 0:00 / 0:00

DHA

Salı günü akşam saatlerinde, Serdivan ilçesi Çark Deresi’nde çanta içinde cansız bir bedene ait et ve kemik parçaları bulundu. Bölgede yapılan geniş çaplı aramada içerisinde kemik ve et parçaları bulunan başka bir çanta ile bir ayak ve eşyaların olduğu poşet de bulundu.

DHA'nın haberine göre, cansız bedendeki parmak izi deformasyona uğradığı için sağ ayak üzerinde incelemeler yapıldı. İncelemelerde, ayak parmağının dipten birleşik ve perdeli olması üzerinde duran polis ekipleri, daha önce kaybolan kişilerin bilgilerini inceledi.

Emniyet güçleri, kayıp kişilerin bilgilerinden vahşice öldürülen kişinin yakınlarına ulaştı. Aileye çantada bulunan ayak gösterildi ve genetik olarak akrabalarında da perdeli ayak olduğu belirlenerek, cansız bedenin kimliğinin doğruladığı öğrenildi.

Cinayete kurban giden 6-7 aydır kayıp olduğu belirtilen erkek şahsın kimliğinin kesin olarak tespit edilmesi için kişinin kardeşinden alınan DNA örneklerinin İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildiği öğrenildi.

Cinayete kurban gittiği belirtilen kişinin yaşadığı adreste inceleme yapılacağı ve delil toplanacağı öğrenildi. Yabancı uyruklu kişinin kimliği hakkında bilgi verilmezken, çalışmalar devam ediyor.