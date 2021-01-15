Vahşi cinayette kimlik belirlendi!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: Vahşi cinayette o ayrıntı ele verdi! - Haberler
ABONE OL

Son dakika haberler... Vahşi cinayette 'perdeli parmak' kimliği belirledi!

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde iki çanta ve bir poşet içerisinde cansız bir bedene ait kemik ve et parçaları bulunmuştu. Olayla ilgili araştırma yapan polis, kişinin kimliğini belirleme yolunda önemli bir adım attı. Kesilen sağ ayak parmaklarının perdeli olmasından yola çıkan polis, şahsın yakınlarına ulaştı. Bu kapsamda kardeşi olan kişiden DNA örneği alındı

SON DAKİKA: Vahşi cinayette o ayrıntı ele verdi! - Haberler
Vahşi cinayette kimlik belirlendi!
0:00 / 0:00
DHA

Salı günü akşam saatlerinde, Serdivan ilçesi Çark Deresi’nde çanta içinde cansız bir bedene ait et ve kemik parçaları bulundu. Bölgede yapılan geniş çaplı aramada içerisinde kemik ve et parçaları bulunan başka bir çanta ile bir ayak ve eşyaların olduğu poşet de bulundu.

DHA'nın haberine göre, cansız bedendeki parmak izi deformasyona uğradığı için sağ ayak üzerinde incelemeler yapıldı. İncelemelerde, ayak parmağının dipten birleşik ve perdeli olması üzerinde duran polis ekipleri, daha önce kaybolan kişilerin bilgilerini inceledi.

Emniyet güçleri, kayıp kişilerin bilgilerinden vahşice öldürülen kişinin yakınlarına ulaştı. Aileye çantada bulunan ayak gösterildi ve genetik olarak akrabalarında da perdeli ayak olduğu belirlenerek, cansız bedenin kimliğinin doğruladığı öğrenildi.

Cinayete kurban giden 6-7 aydır kayıp olduğu belirtilen erkek şahsın kimliğinin kesin olarak tespit edilmesi için kişinin kardeşinden alınan DNA örneklerinin İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildiği öğrenildi.

Cinayete kurban gittiği belirtilen kişinin yaşadığı adreste inceleme yapılacağı ve delil toplanacağı öğrenildi. Yabancı uyruklu kişinin kimliği hakkında bilgi verilmezken, çalışmalar devam ediyor.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yazıcıoğlu davasında sanık istihbaratçı, reddi hakim talebinde bulundu
GÜNDEMYazıcıoğlu davasında reddi hakim talebi
15 Ocak On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! On Numara sonucu sorgulama
GÜNDEMOn Numara sonuçları açıklandı!
Kedi maması ambalajında 'vücut geliştirme hapı hammaddesi'ni yurda getiren 4 kişi tutuklandı
GÜNDEMKedi maması diyerek ülkeye getirmişler!
SON DAKİKA: İstanbul'da trafik kilit! - Haberler
GÜNDEMKısıtlama öncesi aynı manzara!
İstanbul baraj doluluk oranları ne durumda? Kar yağışı sonrası İstanbul barajları doldu
GÜNDEMKar yağışı sonrası İstanbul barajları
İstanbul Anadolu Adliyesi'nde Hakim ve Savcı Adayları Staj Merkezi oluşturuldu
GÜNDEMHakim ve Savcı Adayları Staj Merkezi açıldı
SON DEPREMLER | Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi duyurdu! Manisa'da deprem
GÜNDEMManisa'da deprem
SON DAKİKA HABERLERİ: İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması!
GÜNDEMHafta sonu kısıtlamasına ilişkin önemli hatırlatma
Son dakika! Otobüs ile ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı! - Haberler
GÜNDEMOtobüs ile ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı!
Son dakika: AYM, Berberoğlu'nun ikinci başvurusunu 21 Ocak'ta görüşecek - Haberler
GÜNDEMAYM, Berberoğlu'nun ikinci başvurusunu 21 Ocak'ta ...