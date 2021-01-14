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Parçalara ayrılmış cansız bedenle ilgili flaş gelişme!

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde farklı çantalar içerisinde bulunan parçalanmış cansız bedenle ilgili ilk inceleme tamamlandı. Öldürülen kişinin erkek ve 18 yaşından büyük olduğu, balta benzeri bir aletle parçalara ayrıldığı tespit edildi

PARÇALANMIŞTI! Son dakika: Çantalara knan cesedin sırrı çözülüyor
Parçalara ayrılmış cansız bedenle ilgili flaş gelişme!
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DHA

Sakarya'nın Serdivan ilçesi Yazlık Mahallesi Çark Deresi içerisinde önceki gün akşam saatlerinde bir çanta gören vatandaşlar polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, içerisinde et ve kemik parçaları bulunan çantayı alarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'nde bulunan Otopsi Merkezi'ne götürdü.

DÜN DE ÇANTA VE POŞET BULUNMUŞTU

DHA'da yer alan habere göre dün aynı bölgede yapılan geniş çaplı aramada içerisinde kemik ve et parçaları bulunan başka bir çanta ile bir ayak ve eşyaların bulunduğu poşete ulaşıldı.

18 YAŞINDAN BÜYÜK VE PARÇALARA AYRILMIŞ

Otopsi Merkezine getirilen üst gövdenin bir kısmı, 2 koldan farklı parçalar ve 2 bacaktan farklı parçalar ile ayak üzerinde yapılan ilk incelemede, cesedin 18 yaşından büyük bir erkeğe ait olduğu ve öldürüldükten sonra balta benzeri bir alet ile parçalara ayrıldığı tespit edildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDECEK

Alınan doku örnekleri ise Adli Tıp Kurumu´na gönderildi. Çıkacak DNA ve kaybolan kişilerle karşılaştırma yapılacak.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bölgede geniş çaplı arama çalışmalarının devam edeceği, ancak etkili olan sağanak yağış nedeniyle çalışmalara ara verildiği bildirildi.

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