        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Vardiya değişimi sonrası tipide mahsur kalan işçiler, 7 saatte kurtarıldı

        Vardiya değişimi sonrası tipide mahsur kalan işçiler, 7 saatte kurtarıldı

        Sivas'ın Gürün ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 4 işçi, karla mücadele ekiplerinin 7 saat süren çalışması ile kurtarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 12:58 Güncelleme:
        7 saat sonra kurtarıldılar

        Sivas'ın Gürün ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 4 işçi, karla mücadele ekiplerinin 7 saat süren çalışması ile kurtarıldı.

        TİPİDE MAHSUR KALDILAR

        İlçede bulunan bir enerji firmasında çalışan 4 işçi, dün akşam saat 17.00 sıralarında vardiya değişimi sonrası eve dönüş yolunda Çiçekliyurt köyü yakınlarında yoğun tipi nedeniyle araçları ile mahsur kaldı. İşçiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbarla bölgeye İl Özel İdare Müdürlüğü karla mücadele ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.

        7 SAAT SÜREN ÇALIŞMA SONRASI KURTARILDILAR

        Bölgeye sevk edilen ekipler, mahsur kalan işçileri kurtarmak için yoğun bir çalışma başlattı. Kar ve tipinin etkili olduğu bölgede yaklaşık 7 saat süren çalışmanın ardından işçiler kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından kontrolleri yapılan işçilerin durumlarının iyi olduğu bildirildi.

