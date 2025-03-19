19 Mart 2025 Çarşamba günü, WhatsApp hem mobil uygulama hem de web sürümünde büyük bir erişim sorunu yaşadı. Kullanıcılar, sabah saatlerinden itibaren mesajlarının iletilmediğini ve alınamadığını belirtti. Peki, 19 Mart Whatsapp çöktü mü, neden açılmıyor, sorun mu var, erişim sorunu ne zaman düzelecek? İşte, Whatsapp erişim sorunu ile ilgili tüm gelişmeler.