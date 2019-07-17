WhatsApp çöktü mü, neden açılmıyor? Şeklindeki sorular sosyal medya kullanıcıları tarafından şu an merak konusu oldu. Erişim sıkıntısı yaşanılan WhatsApp'ta görüntü ve video paylaşımı yapılamıyor. Aynı dakikalarda Instagram, WhatsApp ve Facebook'ta da yavaşlamalar görüldü.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

WhatsApp çöktü. Sosyal medya kullanıcıları Twitter hesaplarından WhatsApp'ın çöktüğünü ve erişim sağlayamadıklarını dile getirdi.

WhatsApp dünya genelinde yavaşlamaya başladı. Aşağıdaki WhatsApp erişim haritasında da Türkiye'de sorun yaşandığını göstermektedir.

WHATSAPP NEDİR?

WhatsApp Messenger, akıllı telefonlar için geliştirilen, platformlararası çalışma özelliğine sahip bir mesajlaşma ve arama uygulamasıdır.