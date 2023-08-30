Yağış yok ama sel var! Sular 20 km öteden geldi - Güncel haberler

Yağış yok ama sel var! Sular 20 km öteden geldi - Güncel haberler

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Muşan Yaylası'ndaki sel suları, yağışın olmadığı köyde su baskınlarına neden oldu.

DHA'da yer alan habere göre bazı evler su altında kalırken, dere yatağındaki 2 at sele kapılıp, öldü.

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Yüksekova'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak, bazı köylerde sele yol açtı. Muşan Yaylası'ndaki sel suları da yağışın etkili olmadığı, ilçeye 20 kilometre uzaklıktaki Köycük köyünde su baskınlarına neden oldu.