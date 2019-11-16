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HaberlerGündemSon dakika... Yakıt deposundan öyle bir şey çıktı ki! - Haberler

Son dakika... Yakıt deposundan öyle bir şey çıktı ki!

AA

Trabzon'da yabancı plakalı bir aracın yakıt deposunun içindeki bölmede 100 kilo 650 gram gümrük kaçağı bal bulundu. Yabancı sürücü hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi

kaçak bal

Trabzon'da, yabancı plakalı bir aracın yakıt deposunun içindeki bölmeden 100 kilo 650 gram gümrük kaçağı bal bulundu. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine yabancı plakalı bir aracı Ortahisar ilçesine bağlı Faroz Mahallesi'nde durdurdu.

ÖZEL OLARAK TASARLANMIŞ BÖLÜM BULUNDU

AA'da yer alan habere göre araçta arama yapan ekipler, yakıt deposunun içinde ayrı bir bölüm olduğunu fark etti. Özel olarak tasarlanmış bölmede, gümrük kaçağı 100 kilo 650 gram bal ele geçirildi.

EKİPLER KAÇAK BALA EL KOYDU

Ekipler, plastik bidonlara aktardıkları bala el koydu. Yabancı uyruklu sürücü hakkında başlatılan soruşturma ise devam ediyor.

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