Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan bir fabrikanın deposunda ciddi sonuçlar doğurabilecek bir kaza meydana geldi. Yağların depolandığı alanda zemine dökülen yağı temizlemek için varile bağlı musluğu açarak kovaya yanıcı madde dolduran işçi, daha sonra kovanın içindeki maddeyi zemine döktü.
YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ
DHA'da yer alan habere göre zemin temizleme makinesiyle yerleri temizlemeye başladığı sırada yere döktüğü madde alev aldı. İşçi hemen araçtan inerek kaçarken, yerler alev içerisinde kaldı. Haber verilmesi üzerine fabrikanın itfaiye ekibi yangını büyümeden söndürdü. Olay anı güvenlik kamerasına da yansıdı.
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