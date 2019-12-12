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Depoda 'yakan' temizlik! Temizlerken alev aldı!

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir fabrikada, işçinin yere dökülen yağı temizlemek için kullandığı yanıcı madde bir anda alev aldı. Yangın, büyümeden söndürülürken, yere dökülen maddenin alev alma anı ise güvenlik kamerasınca görüntülendi

temizlerken yanıyordu
DHA

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan bir fabrikanın deposunda ciddi sonuçlar doğurabilecek bir kaza meydana geldi. Yağların depolandığı alanda zemine dökülen yağı temizlemek için varile bağlı musluğu açarak kovaya yanıcı madde dolduran işçi, daha sonra kovanın içindeki maddeyi zemine döktü.

YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

DHA'da yer alan habere göre zemin temizleme makinesiyle yerleri temizlemeye başladığı sırada yere döktüğü madde alev aldı. İşçi hemen araçtan inerek kaçarken, yerler alev içerisinde kaldı. Haber verilmesi üzerine fabrikanın itfaiye ekibi yangını büyümeden söndürdü. Olay anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

 

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