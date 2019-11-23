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Yaşar Büyükanıt son yolculuğuna uğurlanıyor

Genelkurmay Eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanıyor. Yaşar Büyükanıt için Selimiye Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Büyükanıt'ın, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi

Yaşar Büyükanıt cenaze

Genelkurmay Eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, geçtiğimiz perşembe günü tedavi gördüğü hastanede solunum ve kalp yetmezliği nedeniyle eşi Filiz Büyükanıt'tan dört gün sonra hayatını kaybetmişti. Büyükanıt'ın bugün toprağa verileceği açıklanmıştı. Yaşar Büyükanıt için Selimiye Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor.

KIZI VE DAMADI TAZİYELERİ KABUL ETTİ

DHA'da yer alan habere göre Yaşar Büyükanıt'ın kızı Bengü Büyükanıt Caymaz, torunları Bengisu ve Sarp Anıt Caymaz ile damadı Ercan Caymaz da camiye cenazeyle birlikte geldi. Büyükanıt'ın kızı Bengü Büyükanıt Caymaz, Türk bayrağına sarılı tabutu öperken gözyaşlarını tutamadı. Tören öncesi Bengü Büyükanıt Caymaz ve Ercan Caymaz cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

AKAR DA CENAZE TÖRENİNE KATILDI

Eski Genelkurmay Başkanları Hilmi Özkök ve İlker Başbuğ'un yanı sıra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da cenazeye katılan isimler arasında yer aldı. Büyükanıt, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedileceği bildirildi.

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