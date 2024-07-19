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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Yaşlı babasına kurşun yağdırdı! | Son dakika haberleri

        Yaşlı babasına kurşun yağdırdı!

        Sakarya'da korkunç bir cinayet işlendi. Olayda bir kişi 71 yaşındaki babasına kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan Cemalettin Ç. hayatını kaybederken oğlu polise teslim oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 10:54 Güncelleme: 19.07.2024 - 10:54
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        Yaşlı babasına kurşun yağdırdı!
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        Sapanca ilçesinde oğlu tarafından tabancayla vurulan baba hayatını kaybetti.

        AA'da yer alan habere göre ilçede ailesiyle yaşayan M.S.Ç. (36) henüz bilinmeyen nedenle babası Cemalettin Ç'ye (71) tabancayla ateş etti.

        Hayatını kaybeden Cemalettin Ç.
        Hayatını kaybeden Cemalettin Ç.

        POLİSE TESLİM OLDU

        Silah sesini duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin yaptığı kontrolde Cemalettin Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Zanlı M.S.Ç, polise teslim oldu. Öte yandan şüpheliyle aynı evde yaşayan annesi Z.B.Ç. ile kız kardeşi H.Ç. de polis ekiplerince ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Cemalettin Ç'nin cenazesi, incelemelerin ardından Sapanca İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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