Sapanca ilçesinde oğlu tarafından tabancayla vurulan baba hayatını kaybetti.

AA'da yer alan habere göre ilçede ailesiyle yaşayan M.S.Ç. (36) henüz bilinmeyen nedenle babası Cemalettin Ç'ye (71) tabancayla ateş etti.

Hayatını kaybeden Cemalettin Ç. POLİSE TESLİM OLDU Silah sesini duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin yaptığı kontrolde Cemalettin Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.