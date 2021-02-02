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Tesla ve SpaceX CEO'su piyasaların gündeminden farklı şekillerde düşmemeye devam ediyor. Twitter'da 44.8 milyon takipçisi olan Elon MUsk'ı küçük yatırımcılar pür dikkat takip ediyor. Son zamanlarda Musk'ın attığı tweetler GameStop hisselerinde ve Bitcoin ile Dogecoin gibi kripto paralarda büyük dalgalanmalara yol açtı.

Bundan 3 hafta önce ise Elon Musk'ın WhatsApp yerine mesajlaşma uygulaması Signal'i tavsiye etmesiyle yatırımcılar uygulamayla alakası olmayan Signal Advance'in hisselerine hücum etmişti. Bu yanlış anlaşılma yüzünden Teksas merkezli şirketin değeri 2 günde yüzde 1100 artmıştı.

Dün de ABD piyasalarında yeni bir Signal Advance vakası yaşandı. Elon Musk TSİ ile dün sabah son günlerin popüler uygulaması Clubhouse'da bir yayına katıldı. Halihazırda Clubhouse geçen haftadan bu yana dünyanın gündemine girmeye başlamıştı. Ancak Musk'ın yayınından sonra küçük yatırımcılar bu artan popülariteyi parayı çevirmek için hisse arayışına girdi.

DEĞERİ 1 MİLYAR DOLARI AŞTI

Bu sebeple Clubhouse Media Group isimli Las Vegas merkezli pazarlama ve medya şirketinin hisselerine hücum ettiler. Hisseler 1 günde yüzde 57.8 yükseldi. Ancak tahmin edeceğiniz gibi bu şirketin sosyal medya platformu Clubhouse ile bir ilişkisi bulunmuyor. Bu yanlış anlaşılmayla şirketin piyasa değeri yaklaşık 444 milyon dolarlık artışla 1.21 milyar dolara yükseldi.

ZOOM'DA DA YAŞANMIŞTI

2019 yılında da benzer bir karışıklık videokonferans uygulaması Zoom ekseninde yaşanmıştı. Zoom'un hisseleri 2019 yılında borsada işlem görmeye başladı. Tam adıyla Zoom Video Communications olan şirketinin hisselerinin işlem görmeye başladığı gün yatırımcılar yanlışlıkla Çin merkezli Zoom Technologies isimli bir başka şirketin hisselerine hücum etti. Zoom Technologies hisseleri kısa sürede yüzde 80 yükseldi.