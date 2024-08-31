Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Yaz havasına sonbahar karıştı! İşte önümüzdeki hafta beklenen hava durumu | Son dakika haberleri

        Yaz havasına sonbahar karıştı

        Türkiye son bir haftadır yağışlı ve ılık bir havanın etkisi altında. Önümüzdeki hafta da durum değişmeyecek. Türkiye'nin birçok bölgesinde yağış beklenirken, yaz havası yavaştan yerini sonbahara bırakıyor... Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel aktardı...

        Giriş: 31.08.2024 - 16:21 Güncelleme: 31.08.2024 - 16:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yaz havasına sonbahar karıştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye’de Anadolu geneli ve kuzey bölgeler sonbahar hazırlığında, sıcaklıklar azalarak mevsim normallerine yaklaşırken, aralıklı yağmurlu günler devam ediyor.

        Bu gece Marmara’da özellikle Edirne-Tekirdağ çevresinde kuvvetli yağış, su baskınlarına yol açabilir.

        İstanbul’da bu gece yağmur geçişleri olur. Pazar sabahı şehir çok bulutlu ve kuzey ilçelerden itibaren yağmurlu havanın içine girecek görünüyor. Pazar günü yağmur birkaç saatten uzun sürebilir, pazartesi günü de İstanbul’da yağmur bekleniyor.

        İstanbul'da yağışlı hava ne kadar sürecek?
        İstanbul'da yağışlı hava ne kadar sürecek?

        İstanbul’da beklenen yağmur lokal olarak kuvvetli olacak, şehirde daha önce su baskını yaşanmış dere/akarsu kenarlarında, dik yokuşların buluştuğu düzlük ve çukur semtlerde yine sular yükselebilir.

        REKLAM

        ANADOLU'DA DA SAĞANAK VAR

        Riskli yağışlar Anadolu’da lokal olarak görülüyor, Konya-Antalya arasında bu akşam yine sağanak nedeniyle caddelerde su birikintileri görebiliriz.

        Denizli’ye güneyden yaklaşan yağmur bulutları gelecek saatlerde Afyonkarahisar’a da ulaşacak.

        Batı Karadeniz’de Karabük-Kastamonu arasında beklenen yağışlar gece olurken İnebolu sahiline kadar daha geniş bir alanda görülecek.

        Doğu Karadeniz’de hava daha sakin, Akdeniz’de Antalya çevresi pazar akşamı ve pazartesi gün içinde biraz yağmurla ıslanabilir. Güneyde yağışların kuvvetli olmasını beklemiyoruz.

        YAZ HAVASINA SONBAHAR KARIŞTI

        Yaz havasına sonbahar karıştı artık, gölgelerde esen rüzgarlar serin olacak. Marmara’da ve Karadeniz ile İç ve Doğu Anadolu’da gece sıcaklıkları azaldı. Gündüzler ise güneşle yine sıcak, terletiyor. İstanbul gündüz 28-30°C, Ankara 26-27°C gibi sıcaklıklarda seyrediyor.

        Akşam olduğunda ise klimaları kapatıp pencereleri açma vakti. Sonbahar ülkemize ve bize iyi gelsin, hoşgelsin.

        Balık avı yasağının sona erdiği bugünlerde yeni balık sezonu bereketli, kurallara ve doğaya uygun yöntemlerle geçsin.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Batı'ya dönerek menzil-i maksuduna varamaz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Batı'ya dönerek menzil-i maksuduna varamaz
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        Öldüren havuz! 3 yılda 2'nci çocuk yaşamını yitirdi! Ruhsatsız çıktı
        Öldüren havuz! 3 yılda 2'nci çocuk yaşamını yitirdi! Ruhsatsız çıktı
        Doktorlar uyardı: Sosyal medya kararı
        Doktorlar uyardı: Sosyal medya kararı
        İşte 800 metre uzunluğundaki apartman bloğu!
        İşte 800 metre uzunluğundaki apartman bloğu!
        Narin Güran'ın amcası gözaltında!
        Narin Güran'ın amcası gözaltında!
        Yüksek zeka sahibi olduğunuzu gösteren 10 alışkanlık
        Yüksek zeka sahibi olduğunuzu gösteren 10 alışkanlık
        "Kimseyi sağ bırakmayacağım" demiş
        "Kimseyi sağ bırakmayacağım" demiş
        İşte tarihin en zengin insanları
        İşte tarihin en zengin insanları
        Bakan Uraloğlu'ndan Bolu Dağı Tüneli açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Bolu Dağı Tüneli açıklaması
        Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak
        Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak
        Fenerbahçe - Alanyaspor maçının yazar yorumları
        Fenerbahçe - Alanyaspor maçının yazar yorumları
        Özgür Özel Dilruba Kayserilioğlu ile görüştü! Ömer Çelik tepki gösterdi
        Özgür Özel Dilruba Kayserilioğlu ile görüştü! Ömer Çelik tepki gösterdi
        Gişede en başarılı 10 yeniden çevirim
        Gişede en başarılı 10 yeniden çevirim
        Kardeş kavgaları ve biten ilişkileri konuşuldu
        Kardeş kavgaları ve biten ilişkileri konuşuldu
        Hint düğünü gibi Norveç düğünü
        Hint düğünü gibi Norveç düğünü
        "Benim için eskilerde kaldı"
        "Benim için eskilerde kaldı"
        Ülkelere göre çalışma hayatında geçen süre
        Ülkelere göre çalışma hayatında geçen süre
        Turist ishali çocuklar için daha tehlikeli!
        Turist ishali çocuklar için daha tehlikeli!