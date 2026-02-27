Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Yeni atanan Melike öğretmen, kazada öldü

        Yeni atanan Melike öğretmen, kazada öldü

        Zonguldak'ta görevine yeni atanan öğretmen Melike Arıkan, akü takviyesi yapılan hafif ticari aracın hareket edip çarpması sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan öğretmen, 2 süren yaşam mücadelesini kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 13:08 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeni atanan öğretmen kazada can verdi

        Zonguldak’ta görevine yeni atanan öğretmen Melike Arıkan (27) , akü takviyesi yapılan hafif ticari aracın hareket edip çarpması sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan öğretmen, 2 süren yaşam mücadelesini kaybetti.

        ARAÇ BİR ANDA HAREKET ETTİ

        Kaza, 25 Şubat’ta İncivez Mahallesi Aydoğmuş Sokak ile Hürriyet Caddesi kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre, M.F.C.’ye ait hafif ticari araç, bir başka araca akü takviyesi yaparken bir anda hareket etti. Hafif ticari araç, çöp konteynerine çarpıp yoldan geçen baba Mehmet Arıkan (60), kızı Melike Arıkan (27) ile Berna K. (19) ve akü takviyesine yardım eden Mehmet Özgür C.’yi (45) yaraladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı.

        2 GÜN SÜREN YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

        Kente öğretmen olarak yeni atanan Melike Arıkan, tedavi gördüğü Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’nde 2 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Düzce Yığılcalı olduğu bildirilen Arıkan’ın ölümü yakınlarını üzdü. Diğer yaralıların durumunun ise iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        DEM Parti heyeti, Öcalan'ın ikinci 27 Şubat mesajını okuyor

        DEM Parti, Abdullah Öcalan'ın terör örgütü PKK'ya fesih çağrısı yaptığı 27 Şubat mesajının yıl dönümünde basın açıklaması yapıyor. Açıklamada İmralı'nın yeni mesajı paylaşıldı

        #ZONGULDAK
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Avrupa'da kura günü: İşte muhtemel rakipler!
        Avrupa'da kura günü: İşte muhtemel rakipler!
        Mamdani-Trump görüşmesinde dikkat çeken detay
        Mamdani-Trump görüşmesinde dikkat çeken detay
        "Yalnızlık kötü"
        "Yalnızlık kötü"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Yarısı Bizden'de düzenleme
        Yarısı Bizden'de düzenleme
        Ayasofya’da cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyonu
        Ayasofya’da cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyonu
        HST Holding'e kayyum atandı
        HST Holding'e kayyum atandı
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Rize'de şirketler altın buldu
        Rize'de şirketler altın buldu
        14 Şubat hediyesi hayatını kurtardı
        14 Şubat hediyesi hayatını kurtardı