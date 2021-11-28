Yeni Zelandalı siyasetçi bisikletle doğuma gitti! 0:00 / 0:00

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Yeni Zelanda Parlamento Üyesi Julie Anne Genter, pazar sabahı sancılarının başlamasıyla bisikletine binerek hastaneye doğru yola çıktı. Genter bisikletindeyken doğumun başladığı ifade edildi.

Yeşiller Partisi milletvekili Genter doğumunu "Büyük haber! Bu sabah saat 3.04’te ailemizin en yeni üyesini karşıladık. Doğuma bisikletle gitmeyi gerçekten planlamıyordum" sözleriyle duyurdu.

Genter, "Hastaneye gitmek için saat 2’de evden çıktığımda kasılmalarım o kadar kötü değildi. Fakat hastaneye vardıktan 10 dakika sonra sancı artmaya başladı. İnanılmaz bir şekilde şimdi sağlıklı, mutlu uyuyan bir küçüğümüz var, tıpkı babası gibi." dedi.

Minnesota’da doğan Genter, Yeni Zelanda-ABD vatandaşı, 2006 yılında Yeni Zelanda'ya taşındı.

2018'de ilk doğumundan önce hastaneye giderken de bisiklet kullanmıştı.