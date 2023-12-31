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        Haberler Gündem Politika 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak yerel seçim süreci yarın başlıyor - Güncel haberler

        Yerel seçim süreci yarın başlıyor

        31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için seçim süreci yarın başlıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 13:13 Güncelleme: 31.12.2023 - 13:15
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        Yerel seçim süreci yarın başlıyor
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        Seçimin başlangıcından oy verme gününe kadar olan süreçteki iş ve işlemler, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından ilan edilen seçim takvimine göre yürütülecek.

        31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin seçim takvimine göre, yarın seçmen kütüklerinin güncelleştirilmesi amacıyla kullanılan MERNİS'ten veri alımı ve güncelleme durdurulacak.

        Muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne 2 Ocak'ta başlanacak, seçime katılabilecek siyasi partiler de YSK tarafından 2 Ocak'ta ilan edilecek.

        Siyasi partilerden hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını YSK'ye bildirmeleri 3 Ocak'ta istenecek, 4 Ocak'ta muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri güncellenmek üzere ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılacak.

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        Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenler için başvurular da başlayacak.

        Seçim takviminin diğer aşamaları şöyle:

        - 10 Ocak

        Partiler hangi seçim çevrelerinde, hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını mesai bitimine kadar bildirecek.

        - 17 Ocak

        Muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri askıdan indirilecek. Buna ilişkin itirazlar sona erecek.

        Bu tarih bina bazında seçmen kayıtları YSK ve e-Devlet Kapısı'ndan sorgulanmasının son günü.

        Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından seyyar sandık kurulu talep formu ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvurularının son günü.

        - 27 Ocak

        Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK tarafından kura çekilecek ve ilan edilecek.

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        - 31 Ocak

        Siyasi partiler aday adayı listelerini ilgili seçim kurullarına bildirmesinin son günü.

        - 7 Şubat

        Seçmen kütükleri kesinleştirilecek, seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesine başlanacak.

        - 11 Şubat

        Seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesi tamamlanacak.

        - 16 Şubat

        İl seçim kurullarınca, birleşik oy pusulalarının basım işlemi ile ilgili olarak gerekli ön hazırlıklara başlanacak.

        - 20 Şubat

        Siyasi parti ilçe başkanlıkları belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, il genel meclisi üyelikleri listelerini düzenleyerek 17.00'ye kadar teslim edecek.

        Bağımsız aday olacaklar da adaylık için en geç saat 17.00'ye kadar başvuru yapacak.

        - 22 Şubat

        Siyasi partilerin aday listesindeki eksiklikleri tamamlamalarının son günü.

        - 23 Şubat

        Geçici aday listeleri ilan edilecek.

        - 29 Şubat

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        Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanacak.

        - 3 Mart

        Kesin aday listeleri ilan edilecek.

        - 4 Mart

        Sandık kurullarının oluşum işlemleri tamamlanacak.

        - 21 Mart

        Seçim propagandası ve yasakları başlayacak.

        - 24 Mart

        Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.

        - 30 Mart

        Seçim propagandasının sonu.

        - 31 Mart

        Oy verme günü.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

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