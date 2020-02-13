Faiz oranları ne kadar oldu?

HABERTURK.COM

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobil konusunda, “2022’nin sonunda inşallah biz piyasada Türkiye’nin otomobilini görmüş olacağız” dedi.

Varank, TBMM’de basın mensuplarıyla yaptığı sohbette yerli otomobil konusunda şunları söyledi:

“Bu senenin ilk yarısında otomobilin fabrikasının temelleri atılacak diye planlamalarını yapıyorlar. Bu yıl otomobilin marka lansmanıyla ilgili çalışmalarını son noktaya getirecekler ve 2022’nin sonunda inşallah biz piyasada Türkiye’nin otomobilini görmüş olacağız.



ÖN SİPARİŞ VAR MI?

Ön sipariş dediğimiz aslında bir önden ödeme yaptığınız siparişini verdiğiniz bir süreci daha başlatmadık. Biraz daha firma bu manada marka lansmanını beklemek istiyor. Ama bize de binlerce talep var.

“10 ÜLKEDEN İRTİBATA GEÇTİLER”

Arabayı almak isteyenler, çalışmak isteyenler, bayisi olmak isteyenler yani şu anda en az 10 tane ülkeden bayilikle ilgili benimle irtibata geçtiler. Şirketle irtibata geçilenleri saymıyorum bile.

YERLİ OTOMOBİLİN FİYATI NE OLACAK?

Bugünden bir fiyat söylemek tabii ki mümkün değil, rakamlara girmek doğru değil ama arkadaşlarımızın iddiası şu; sınıfında rekabetçi bir fiyatla piyasaya çıkacaklarına inanıyorlar.”