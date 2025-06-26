Yerlikaya açıkladı! 1.1 milyar TL'lik yasa dışı bahis hareketine darbe! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "15 il merkezli 'Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık ve Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarına yönelik Jandarmamız tarafından düzenlediğimiz operasyonlarımızda; hesaplarında 1 Milyar 132 Milyon TL hesap hareketi bulunan 98 şüpheliyi yakaladık. Şüphelilerden; 51'i tutuklandı. 38'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor" dedi.

Habertürk Giriş: 26.06.2025 - 08:27 Güncelleme: 26.06.2025 - 08:34 facebook

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