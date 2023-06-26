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Metruk evde yıkım sırasında sundurma çöktü: 2 ölü

Kocaeli'de feci bir kaza meydana geldi. Kentte metruk bir evin yıkımı sırasında sundurma çöktü. Olayda göçük altında kalan iki kişi yaşamını yitirdi

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DHA
  • Son dakika: Kocaeli'de yıkım sırasında sundurma çöktü! İki kişi yaşamını yitirdi

    Kocaeli'nin Derince ilçesinde tek katlı metruk evin yıkımı sırasında sundurmanın çökmesi sonucu göçük altında kalan Metin Akkaya (47) ve Ömer Faruk Yıldız (15) hayatını kaybetti.

    DHA'nın haberine göre olay, 11.30 sıralarında, Derince ilçesi Dumlupınar Mahallesi İkizler Sokak'ta meydana geldi.
  • Son dakika: Kocaeli'de yıkım sırasında sundurma çöktü! İki kişi yaşamını yitirdi

    Yıkım için metruk eve giren Metin Akkaya ve Ömer Faruk Yıldız, sundurmanın çökmesi sonucu göçük altında kaldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
  • Son dakika: Kocaeli'de yıkım sırasında sundurma çöktü! İki kişi yaşamını yitirdi

    İtfaiye ekipleri tarafından göçük altından yaralı çıkarılan 2 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ancak Akkaya ve Yıldız, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
  • Son dakika: Kocaeli'de yıkım sırasında sundurma çöktü! İki kişi yaşamını yitirdi

    Kocaeli Valisi Seddar Yavuz bölgeye gelerek incelemelerde bulunduktan sonra açıklama yaptı.
  • Son dakika: Kocaeli'de yıkım sırasında sundurma çöktü! İki kişi yaşamını yitirdi

    Olayda ihmali olanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacağını belirten Vali Yavuz, "Binanın yıkılarak yerine yenisinin yapılmak istendiği anlaşılmış. Çökme neticesinde talihsiz bir kaza yaşanmış ve 2 kardeşimiz kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmiştir. Şu anda ekiplerimiz olay yerinde gereken çalışmaları yapılıyor. Olayın sebepleriyle ilgili detaylı bir çalışma yapılacak. İhmali olanlar hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır. Bayram öncesi hepimize geçmiş olsun" dedi. 
  • Son dakika: Kocaeli'de yıkım sırasında sundurma çöktü! İki kişi yaşamını yitirdi

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