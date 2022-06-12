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Son dakika haberler... YÖK Başkanı Özvar'dan 'genel af' açıklaması

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 'genel af' ile ilgili açıklamalarda bulundu. Özvar, genel affın meclisin iradesiyle yakında gündeme geleceğini söyledi

Son dakika: YÖK Başkanı'ndan 'genel af' açıklaması
YÖK Başkanı'ndan 'genel af' açıklaması
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DHA

Batı Akdeniz Üniversiteler Birliği (BAÜB) Toplantısına katılmak, çeşitli temaslar ve incelemelerde bulunmak için Isparta´ya gelen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Rektörlüğünü ziyaret etti.

DHA'nın haberine göre, ziyarette Başkan Özvar'ı ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler karşıladı. Burada gazetecilere açıklamada bulunan YÖK Başkanı Özvar, genel affın meclisin iradesiyle yakında gündeme geleceğini söyledi.

Özvar, "Genel af Türkiye'nin gündemindedir. Meclis ile Yükseköğretim Kurulu arasında bir temas söz konusu. Bizler Yükseköğretim Kurulu olarak genel affın sınırları hususunda meclisteki milletvekillerimiz ve ilgili partilerin sorumluları ile bilgileri paylaşacağız. Bu konuda bizden beklenen her türlü bilgiyi ve veriyi meclisimizle paylaşacağız. Genel affın meclisin iradesiyle yakında gündeme geleceğini sizlerle paylaşabilirim" dedi.

SINAV SÜRESİ 30 DAKİKA UZADI

3 milyon 250 bine yakın genç adayın sınava gireceğini belirten YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, şöyle konuştu:

"Sınavla alakalı şunu da söylemek isterim. Evet sınav süresi 30 dakika uzadı, ama sınavın veya sınav sorularının zorluğu veya kolaylığı hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanı olarak ben de hiçbir şey bilmiyorum. Bu konuda soruları hazırlayan uzman öğretmenlerimiz ÖSYM'de şu anda bu işleri tamamlıyorlar. Bırakın Yükseköğretim Kurulu Başkanının bu sorular hakkında bilgisi olmasını, ÖSYM Başkanının veya başka bir kesimin bu soruları bilme imkanı ve ihtimali söz konusu değildir. Dolayısıyla sorular da bizim için sürpriz olacak."

Bazen basında spekülasyon yapıldığını kaydeden Başkan Özvar, "O spekülasyonların önünü almak isterim. Birkaç senedir sınav süresi ile alakalı binlerce, on binlerce bu konuda talep ve istek, şikayet vardı. Aslında biz bu beklentiyi ve deyim yerindeyse şikayetlerin gereğini yapmış olduk. Öğrencilerimiz biraz daha fazla süre sorularda iştigal edeceklerdir. Bu performansın artmasına, psikolojik motivasyonun yükselmesine ve muhtemelen rekabetin artmasına vesile olacaktır" ifadesini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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