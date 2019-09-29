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Yolda yürüyen iki kadına kar maskeli saldırı

DHA

Adana'nın Ceyhan ilçesinde Sultan O. ile arkadaşı Serpil U., otomobilden, kar maskeli kişilerin silahla açtığı ateşte yaralandı. Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

kadına şiddet

Adana'nın Ceyhan ilçesinde Sultan O. ile arkadaşı Serpil U., sokakta yürürken, kar maskeli kişilerin silahla saldırısına uğradı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi, Ali Caf Sokak'ta meydana geldi. DHA'nın haberine göre, sokakta yürüyen Sultan O. ile arkadaşı Serpil U., yanlarından geçen otomobildekilerin silahlı saldırısına uğradı. Kar maskeli kişilerin açtığı ateşte, Sultan O. bacağından, Serpil U. ise elinden hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polisin ifadesine başvurduğu iki kadın, ateş açan kişilerin kim olduklarını bilmediklerini söyledi. Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

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