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Sese çıktı, 'yorgun saçmalar' başına isabet etti

Son dakika haberleri... Antalya'nın Serik ilçesinde iki gencin kuş avlamak için tüfekle havaya ateş ettiği saçmalar, yere düşerken Mustafa Demir'in (61) başına isabet etti. Olayda yaralanan ancak şikayetçi olmayan Mustafa Demir, "Allah beni korudu, gözlerime gelmedi. Kör olabilirdim. Olayda herhangi bir kasıt olduğunu düşünmüyorum" dedi

SON DAKİKA! 'Yorgun saçmalar' başına isabet etti
DHA

Antalya'nın Serik ilçesinde iki gencin kuş avlamak için tüfekle havaya ateş ettiği saçmalar, yere düşerken Mustafa Demir'in (61) başına isabet etti.

Serik'e bağlı Deniztepe Mahallesi'nde dün saat 15.00 sıralarında ürünleri kontrol etmek için evinin bahçesindeki seraya gelen Mustafa Demir, tüfekle ateş edildiğini duyunca dışarı çıktı. Bu sırada yaklaşık 50-60 metre ilerideki komşu evinin yakınından ateş edildiğini fark eden Demir, başına isabet eden şeyler nedeniyle yaralandı.

Alnı ve yüzünün sağ tarafından yaralanan Mustafa Demir'in ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Demir, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

TÜFEK SAÇMASI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemede Mustafa Demir'in başına isabet edenlerin tüfek saçması olduğu, genç yaştaki O.S. ve M.S. kardeşlerin av tüfeğiyle kuş avlamak için havaya açtığı ateş sonrası yere doğru düşen saçmaların Demir'in başına denk geldiği anlaşıldı. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan Mustafa Demir ifadesinde şikayetçi olmazken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

'ALLAH BENİ KORUDU, GÖZLERİME GELMEDİ'

Mustafa Demir, "Dün içerisindeki ürünleri kontrol etmek için serada bulunduğum sırada dışarıdan silah sesleri geldiğini duydum. O sırada dışarıya çıktım. Tam dışarıya çıktığımda 'dur' demeye kalmadan 50- 60 metre mesafeden iki kardeşin av tüfeğiyle ateş açması sonucu gelen saçmalarla başımın çeşitli yerlerinden yaralandım. Allah beni korudu, gözlerime gelmedi. Kör olabilirdim. Olayda herhangi bir kasıt olduğunu düşünmüyorum. Olaydan sonra jandarmaya haber verdim. Ambulansla hastaneye götürdüler. Tedavim yapıldı eve geldim" dedi.

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