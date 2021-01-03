Yumrukla başladı, sonrası şaşırttı! 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, iki arkadaş önce yumruk yumruğa kavga etti sonrasında hiçbir şey olmamış gibi sarılıp yollarına devam etti.

Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından çekilen görüntülerde, iddiaya göre, iki kişi kendi aralarındaki alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştı. Şahıslar tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle yumruk yumruğa birbirine girdi.

Sokak ortasında birbirleriyle dakikalarca kavga eden arkadaşları çevredeki vatandaşlar ayırmaya çalıştı. Ancak şahıslar daha sonra hiçbir şey olmamış gibi birbirlerine sarıldı. Durum karşısında kavgayı ayırmak için gelen mahalleli ise neye uğradığını şaşırdı. Şahısların sokak ortasındaki kavgası, bir cep telefonu tarafından kaydedildi.