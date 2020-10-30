Son dakika: Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İzmir depremi için geçmiş olsun mesajı!

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile bir telefon gerçekleştirdi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, İzmir ve bazı Yunan adalarını etkileyen deprem dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla aradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Miçotakis görüşmede, karşılıklı olarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerek duyulması halinde Yunanistan’a yardım etmeye hazır olduklarını ifade etti.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) October 30, 2020

Twitter hesabından açıklama yapan Miçotakis, "Az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradım. İki ülkeyi de sarsan depremde meydana gelen can kayıpları için başsağlığı diliyorum. Farklılıklarımız ne olursa olsun bunlar bir arada durmamız gereken zamanlar" ifadelerini kullandı.

ÇAVUŞOĞLU, YUNAN MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İzmir'de ve Yunanistan'da gerçekleşen deprem sonrasında Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüştüğünü belirtti.

twitter

Çavuşoğlu Twitter hesabından, "Ülkemizde ve Yunanistan’da gerçekleşen deprem sonrasında Yunan mevkidaşım Nikos Dendias

aradı. Birbirimize geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. İhtiyaç halinde karşılıklı olarak yardıma hazırız." ifadelerini kullandı.

TATAR'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İzmir’deki deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ege Denizi’nde Türkiye ve Yunanistan açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından liderlerden Türkiye’ye destek ve geçmiş olsun mesajları devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’de meydana gelen deprem dolayısı ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının her zaman olduğu gibi Anadolu'daki kardeşlerinin yanında olduğunu vurguladı. Tatar, ayrıca İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlere başsağlığı, depremden etkilenenlere de geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Anavatanımızın güzel şehri İzmir’de meydana gelen depremden büyük üzüntü duyduk. Temennimiz hasarın en hafif şekilde atlatılmasıdır. Anavatan Türkiye’nin tüm imkanları ile depremin neden olacağı yaraları en kısa sürede saracağına olan inancımız tamdır. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize başsağlığı etkilenen kardeşlerimize de en kalbi duygularımla geçmiş olsun dileklerini iletiyorum” dedi.