Yusufeli'de baraj suları terk edilen binalara girdi

Bu konutlara başvurarak vatandaşlarımız yararlanacaklar. Bu da ilçemizde hak sahibi olmayan kişiler için bir fırsat olacak. Kira verilen evlerle birlikte bir konut açığı görünmüyor. Ama vatandaş ayrıca bir eve çıkmak isteyebiliyor. Ya da yeni ihtiyaçlar doğabiliyor. Biz bu konuya da önem veriyoruz" ifadelerini kullandı.