Galatasaray'da Ziyech'in sözleşmesi feshedildi!
Galatasaray, 31 yaşındaki Faslı yıldız Hakim Ziyech'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
Galatasaray'da Hakim Ziyech'in sözleşme konusu netlik kazandı. Sarı-kırmızılılar Faslı yıldızla yol ayrımına gidildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Hakim Ziyech'in sözleşmesi karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Galatasaray'a verdiğin emek ve katkılar için teşekkürler Hakim Ziyech. Kariyerindeki yeni yolculuğunda başarılar." denildi.
G.Saray'da tüm kulvarlarda 34 maça çıkan Ziyech, 8 gol - 5 asistlik performans göstermişti.