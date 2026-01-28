Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Zonguldak'ta çay yatağında onlarca tavuk ölüsü bulundu | Son dakika haberleri

        Zonguldak'ta çay yatağında onlarca tavuk ölüsü bulundu

        Zonguldak'ta çay yatağında onlarca ölmüş tavuk bulundu. Tavukların yaklaşık bir haftadır çay içerisinde bulunduğu ve kötü koktuğu bildirildi. Olayla ilgili Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 14:42 Güncelleme: 28.01.2026 - 14:42
        Çay yatağında tavuk ölüleri bulundu
        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, çay içerisinde onlarca telef olmuş tavuk bulundu. Tavukların hangi nedenle telef olduğu ve kim ya da kimler tarafından çaya atıldığı henüz bilinmiyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin konuyla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

        İHA'daki habere göre; ilçedeki çay yatağında onlarca ölü tavuğa rastlandı. Çay içerisinde görülen telef tavuklar, bölgede yaşayan vatandaşlar arasında tedirginliğe neden olurken, "Kuş gribi ya da başka bir hastalık mı?" sorularını da beraberinde getirdi.

        BİR HAFTADIR ÇAY İÇERİSİNDE BULUNUYORLAR

        Bölgede hayvan otlatan vatandaşlar, ölü tavukların yaklaşık bir haftadır çay içerisinde bulunduğunu ve sıcak havanın etkisiyle kötü koku yaymaya başladığını belirtti.

        "SU İHTİYACINI KARŞILIYOR"

        Vatandaşlar, çaya atılan tavuklardan sızan sıvıların ciddi bir sağlık riski oluşturabileceğine dikkat çekerek, "Bu çaydan ilçe ve köylerimizin bir kısmı su ihtiyacını karşılıyor. Bir an önce ölü hayvanların kaldırılması ve bölgenin mikroptan arındırılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Alaplı ilçesinde çay içerisinde bulunan telef tavuklarla ilgili olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekiplerinin inceleme başlattığı öğrenildi.

