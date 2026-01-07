Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağındaki iş kazasında 1 kişi hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağındaki iş kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

        Zonguldak'ta kaçak olarak işletildiği iddia edilen bir maden ocağında göçük meydana geldi. Çalışma sırasında tavandan kopan kaya ve kömür parçalarının üzerine düşmesi sonucu ağır yaralanan 36 yaşındaki madenci Feyyaz Korkmaz, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2026 - 11:00 Güncelleme: 07.01.2026 - 11:31
        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği iddia edilen maden ocağında meydana gelen iş kazasında 36 yaşındaki maden işçisi hayatını kaybetti.

        TAVANDAN KOPAN PARÇALAR DÜŞTÜ

        İHA'nın haberine göre olay; gece saat 02.15 sıralarında Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda kaçak olarak işletilen bir maden ocağında çalışan Feyyaz Korkmaz (36), çalışma esnasında tavandan kopan kaya ve kömür parçalarının üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı.

        ARKADAŞLARININ YARDIMIYLA ÇIKARILDI

        Mesai arkadaşlarının yardımıyla ocaktan çıkarılan yaralı işçi için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Feyyaz Korkmaz ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Durumu ağır olan madenci, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Korkmaz'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

