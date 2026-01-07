Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği iddia edilen maden ocağında meydana gelen iş kazasında 36 yaşındaki maden işçisi hayatını kaybetti.

TAVANDAN KOPAN PARÇALAR DÜŞTÜ

İHA'nın haberine göre olay; gece saat 02.15 sıralarında Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda kaçak olarak işletilen bir maden ocağında çalışan Feyyaz Korkmaz (36), çalışma esnasında tavandan kopan kaya ve kömür parçalarının üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı.

ARKADAŞLARININ YARDIMIYLA ÇIKARILDI

Mesai arkadaşlarının yardımıyla ocaktan çıkarılan yaralı işçi için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Feyyaz Korkmaz ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Durumu ağır olan madenci, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Korkmaz'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.